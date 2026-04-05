Ижевск стал финалистом Всероссийской премии «Туристические города»

Столица Удмуртской Республики вошла в число финалистов III Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город въездного туризма», сообщили в региональном министерстве по туризму. Туристическая привлекательность региона повышается в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Финал премии, где определят победителей, состоится 29 мая. Всего в конкурсе участвовали 387 заявок из 70 регионов, в финал вышли 195 участников. Вместе с Ижевском в этой номинации финалистами стали Владивосток, Владимир, Красноярск, Тула и Тюмень. При оценке городов учитывались количество и значимость туристических мероприятий, развитость инфраструктуры, взаимодействие с местным сообществом и география гостей.
Ижевск привлекает гостей событийными мероприятиями. Уже два года в январе проходит многодневный фестиваль «Всемирный день пельменя». В 2026 году из 82 тысяч гостей фестиваля более 24 тысячи были туристами из других регионов, которые также посещали музеи и другие туристические объекты города. В 2023 году, по данным ВЦИОМ, Ижевск занял второе место в топ-3 городского отдыха, за столицу Удмуртии голосовали россияне в возрасте 18−24 лет.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.