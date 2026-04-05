Ижевск стал финалистом Всероссийской премии «Туристические города»

Ижевск привлекает гостей событийными мероприятиями. Уже два года в январе проходит многодневный фестиваль «Всемирный день пельменя». В 2026 году из 82 тысяч гостей фестиваля более 24 тысячи были туристами из других регионов, которые также посещали музеи и другие туристические объекты города. В 2023 году, по данным ВЦИОМ, Ижевск занял второе место в топ-3 городского отдыха, за столицу Удмуртии голосовали россияне в возрасте 18−24 лет.