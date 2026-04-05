МФЦ Пермского края с начала года оказали жителям региона более 700 тысяч услуг

Краевые отделения МФЦ довели до 2 тыс. количество доступных услуг жителям Прикамья. С начала 2026 года пермяки получили 718 609 услуг.
В тройку наиболее востребованных вошли: выдача паспортов, справок, регистрация по месту пребывания или жительства — 89,5 тыс. услуг; кадастровый учет, регистрация прав на недвижимость, получение выписок из ЕГРН — 88,8 тыс. услуг; социальные выплаты, пособия и пенсии — 54 тыс. услуг.
Особое внимание офисы «Мои документы» уделяют поддержке участников СВО и их семей. Для этой категории посетителей доступны 54 вида помощи, включая 44 одним заявлением в рамках комплексного запроса.
«Количество доступных услуг постоянно растет. Уже этим летом планируется начать оказывать услуги ЗАГС по регистрации рождения и смерти», — отметили в краевом МФЦ.
