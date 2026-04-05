Месячник благоустройства стартовал в Нижнем Новгороде

Источник: Комсомольская правда

Самый активный этап подготовки города к тёплому сезону — месячник по благоустройству — официально стартовал 5 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города в своём телеграм-канале.

Работы начались ещё в начале марта, как только установилась плюсовая температура: коммунальные службы приводят в порядок газоны, моют дороги и тротуары, чистят прибордюрные зоны, а также занимаются ремонтом городской инфраструктуры.

За месяц планируют отремонтировать сотни площадок и обновить улицы.

Ожидается, что к кампании подключатся около 120 тысяч человек — от сотрудников дорожных и подрядных организаций до активистов и неравнодушных жителей. В уборке задействуют порядка 750 единиц техники.

В течение месяца работы будут вестись круглосуточно. В планах — привести в порядок 630 контейнерных площадок, отремонтировать 325 детских и 52 спортивные площадки, выполнить ямочный ремонт на площади 27 тысяч квадратных метров и обновить тротуары. Кроме того, в городе отреставрируют 32 памятника, высадят почти 500 деревьев и приведут в порядок газоны.