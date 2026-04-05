В Челябинской области 24 компании получили господдержку

Конкурсный отбор на участие с индивидуальными стендами в международных выставках 2026 года прошли 24 компании малого и среднего бизнеса Челябинской области, что соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном фонде развития промышленности.
Победители конкурса представят свою продукцию на выставках в Узбекистане, Казахстане, Армении, Китае, Вьетнаме, Белоруссии и ОАЭ. Среди них — участники федерального проекта «Производительность труда» и его регионального аналога, а также предприятия, получавшие поддержку Фонда развития промышленности Челябинской области.
Агентство международного сотрудничества оплатит аренду выставочной площади, регистрационный взнос, застройку и сопровождение стенда. К примеру, завод «Делион», который производит электротранспорт, поедет на выставку в Санкт-Петербурге. НПО «Пневмаш», выпускающее оборудование для горных разработок, примет участие в выставке «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке. Предприятие «Морион», специализирующееся на металлообработке, посетит выставку CONSTRUCTION EXPO 2026 в Ереване, а компания «Билтех», выпускающая сенсорные мониторы, побывает на форуме Vietnam Foodtech 2026 во Вьетнаме.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.