В Челябинской области 24 компании получили господдержку

Агентство международного сотрудничества оплатит аренду выставочной площади, регистрационный взнос, застройку и сопровождение стенда. К примеру, завод «Делион», который производит электротранспорт, поедет на выставку в Санкт-Петербурге. НПО «Пневмаш», выпускающее оборудование для горных разработок, примет участие в выставке «Уголь России и майнинг» в Новокузнецке. Предприятие «Морион», специализирующееся на металлообработке, посетит выставку CONSTRUCTION EXPO 2026 в Ереване, а компания «Билтех», выпускающая сенсорные мониторы, побывает на форуме Vietnam Foodtech 2026 во Вьетнаме.