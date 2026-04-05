Очевидцы: ТЦ «Гиант» на Московском проспекте вспыхнул во второй раз

В Калининграде на Московском проспекте вновь загорелся ТЦ «Гиант», где днём произошёл крупный пожар. Об этом местные жители сообщают «Клопс» в воскресенье, 5 апреля.
На кадрах видно, как над торговым центром поднимается огромный столб огня. По словам очевидцев, здание снова окутал густой чёрный дым. Что стало причиной нового возгорания, пока неизвестно. Официальной информации о произошедшем на этот момент не поступало.
Власти сообщали, что пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте удалось локализовать. Причины ЧП ещё выясняют, для проверки изъяли записи с камер видеонаблюдения.