Иран ответил на матерные угрозы Трампа: «Это намерение совершить военное преступление»

Постпредство Ирана в ООН: Трамп хочет совершить военное преступление.

Источник: Комсомольская правда

Постоянное представительство Ирана в ООН ответило на нецензурные угрозы президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам в Исламской республике.

«Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление», — говорится в сообщении в соцсети Х.

Постпредство призвало мировое сообщество действовать прямо сейчас, чтобы предотвратить такое развитие событий.

Как писал сайт KP.RU, 5 апреля глава Белого дома попытался при помощи нецензурного выражения призвать Тегеран открыть Ормузский пролив для грузового судоходства. При этом он подкрепил свою речь угрозами в адрес Тегерана, пообещав, что 7 апреля в Иране наступит «День электростанций» и «День мостов» — все в одном флаконе. Ничего подобного иранцы еще не видели, сказал республиканец.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше