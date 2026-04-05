Очевидец рассказал, что у ТЦ в Калининграде дотла сгорели две машины

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Очевидец пожара в калининградском ТЦ «Гиант» Андрей рассказал РИА новости, что вышел из автобуса около торгового центра и увидел, как он горит, а две машины рядом с ним сгорели дотла.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. Пожар локализован.
«Люди уже эвакуировались, уже и порядка пяти машин прибыло пожарных. Красной лентой подступы огородили, работали.. еще когда ехал в автобусе, видел, как скорая ехала туда. И две машины сгоревшие рядом со зданием были. Сгоревшие дотла», — сказал Андрей.
Собеседник агентства уточнил, что выгорели главный вход и почти весь лицевой фасад торгового центра «Гиант», рядом с которым расположен мебельный центр.