Капелла представила аудиокнигу о кошке Анжелине

В Санкт-Петербургском Доме книги состоялась презентация аудиоиздания «Кошка Анжелина — хранительница Капеллы» Велты Кирьяковой о приключениях кошки в одном из главных музыкальных центров страны. Мероприятие стало большим детским праздником с музыкой, викториной, художественным мастер-классом и чтением: отрывок произведения лично продекламировал заслуженный артист России Сергей Перегудов, подаривший голос аудиокниге.
— Анжелина уже 10 лет является полноценной сотрудницей Капеллы на довольствии, хранительницей и символом нашего музыкального учреждения. Она водит экскурсии, презентует детские книжки, а также помогает с выбором, например, афиш: если они ей нравятся, она кладет лапку. Про ее приключения написано уже две книги, а сегодня мы презентуем аудиоверсию одной из них, которая называется «Кошка Анжелина — хранительница Капеллы», — рассказала генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.
10 лет назад грызуны были серьезной проблемой для Капеллы. Перепробовав все и не достигнув успеха, руководство музыкального учреждения обратилось в Эрмитаж, который и сам когда-то успешно справился с грызунами благодаря кошкам, а теперь воспитывает их и пристраивает в добрые руки. Музей предложил две кандидатуры, но первой навстречу работодателям вышла бело-рыжая кошка Анжелина, и руководство Капеллы остановилось на ней. Сотрудники учреждения еще ни разу не пожалели об этом, передает «Петербургский дневник».
23 декабря 2025 года в Музее Победы прошла презентация второй части книги «Герои, ушедшие в вечность». Новая книга русской поэтессы и члена Союза писателей России Светланы Корепановой посвящена 37 молодым бойцам, которые погибли в Донбассе в ходе специальной военной операции.