Капелла представила аудиокнигу о кошке Анжелине

10 лет назад грызуны были серьезной проблемой для Капеллы. Перепробовав все и не достигнув успеха, руководство музыкального учреждения обратилось в Эрмитаж, который и сам когда-то успешно справился с грызунами благодаря кошкам, а теперь воспитывает их и пристраивает в добрые руки. Музей предложил две кандидатуры, но первой навстречу работодателям вышла бело-рыжая кошка Анжелина, и руководство Капеллы остановилось на ней. Сотрудники учреждения еще ни разу не пожалели об этом, передает «Петербургский дневник».