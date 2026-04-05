Порт в Таганроге оштрафовали за нарушение при перевалке угля

По данным пресс-службы ведомства, зафиксировали отсутствие локальных ветрозащитных конструкций на территории причалов и вдоль подкрановых железнодорожных путей. Кроме того, эксплуатация портальных кранов осуществлялась с техническими неисправностями. По итогам проверки в адрес директора АО «Таганрогский морской торговый порт» внесено представление. К административной ответственности привлечены как юридическое лицо, так и должностное: компания оштрафована на 200 тыс. рублей, ответственное должностное лицо — на 10 тыс. рублей.