Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался художник Алексей Ги Коровин

Французский художник Алексей Ги Коровин, внук мастера Серебряного века Константина Коровина, скончался в Париже, сказала руководитель Русской миссии французской ассоциации Renaissance Francaise Зоя Арриньон.

Художнику было 97 лет, говорится в сообщении ТАСС.

Алексей Ги Коровин известен как пейзажист. Он был удостоен медалей выстовок в Париже, Марселе и Женеве.

Работы художника экспонировались и в Москве.

Читайте материал «В Ярославле открыли музей Юрия Ваксмана в бывшем ресторане Дома актера».

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше