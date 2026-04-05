Скончался художник Алексей Ги Коровин

Французский художник Алексей Ги Коровин, внук мастера Серебряного века Константина Коровина, скончался в Париже, сказала руководитель Русской миссии французской ассоциации Renaissance Francaise Зоя Арриньон.
Художнику было 97 лет, говорится в сообщении ТАСС.
Алексей Ги Коровин известен как пейзажист. Он был удостоен медалей выстовок в Париже, Марселе и Женеве.
Работы художника экспонировались и в Москве.
