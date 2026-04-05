Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковных Люберцах открылся центр телемедицины

Он помогает пациентам получать консультации врачей удаленно.

Источник: Национальные проекты России

Центр телемедицинских консультаций открылся в Люберецкой областной больнице на базе поликлиники № 8 в поселке Октябрьском, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Центр позволяет пациентам получать консультации врачей удаленно. Эта услуга востребована для промежуточных консультаций, разъяснения результатов анализов и обследований, а также в случаях, когда очный прием не обязателен. Особое внимание уделяется беременным: возможность дистанционно связаться с акушером-гинекологом снижает тревожность и позволяет оперативно получить ответы.

Прием ведут терапевты, фельдшеры, неврологи, акушеры-гинекологи и лоры. С помощью телемедицины можно также закрыть электронный листок нетрудоспособности. Записаться на консультацию можно через регистратуру, инфоматы, порталы «Госуслуги», «Добродел» и систему «Мосрег».

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.