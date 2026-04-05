В подмосковных Люберцах открылся центр телемедицины

Центр телемедицинских консультаций открылся в Люберецкой областной больнице на базе поликлиники № 8 в поселке Октябрьском, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Центр позволяет пациентам получать консультации врачей удаленно. Эта услуга востребована для промежуточных консультаций, разъяснения результатов анализов и обследований, а также в случаях, когда очный прием не обязателен. Особое внимание уделяется беременным: возможность дистанционно связаться с акушером-гинекологом снижает тревожность и позволяет оперативно получить ответы.
Прием ведут терапевты, фельдшеры, неврологи, акушеры-гинекологи и лоры. С помощью телемедицины можно также закрыть электронный листок нетрудоспособности. Записаться на консультацию можно через регистратуру, инфоматы, порталы «Госуслуги», «Добродел» и систему «Мосрег».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.