Дождь, мокрый снег и местами гололедица ожидаются в Ленобласти 6 апреля

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 6 апреля, в Ленинградской области ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики прогнозируют облачную погоду с редкими прояснениями. Днем осадки усилятся, местами возможна снежная крупа.
Ветер сменит направление на южное и юго-западное. Ночью его порывы достигнут 6−11 метров в секунду, а днем — 8−13 метров в секунду.
Столбики термометров ночью опустятся до минус 3 градусов, днем воздух прогреется от плюс 3 до плюс 8 градусов, а в отдельных районах — вплоть до плюс 11 градусов.
Водителям стоит быть предельно внимательными, поскольку ночью на трассах местами появится гололедица. Атмосферное давление сначала поползет вниз, а днем начнет слабо повышаться, передает «Петербургский дневник».
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что облачная погода с небольшими дождями и низкой температурой воздуха сохранится практически на протяжении всей недели. Он отметил, что улучшения погоды стоит ожидать только ближе к выходным.