В Волгоградской области из 33 пропавших человек не нашли семерых

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Волгоградской области в марте получили 33 заявки на поиск пропавших людей. Семерых до сих пор так и не нашли — ни живыми, ни мертвыми.
Как сообщили добровольцы, по итогам месяца работы удалось отыскать живыми 18 жителей региона. К сожалению, пятерым волгоградцам помочь уже не удалось — об обнаружении их тел были проинформированы правоохранители и родственники.
— Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, — уточнили в волгоградском отряде «ЛизаАлерт».
