В Дербентском районе Дагестана на фоне подъема уровня воды обрушился мост

В Дербентском районе Дагестана на 917-м километре федеральной автодороги «Кавказ», в районе поселка Мамедкала, закрыто движение транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Ограничение введено из-за подъема уровня воды и обрушения моста.

Ранее в Дербентском районе Дагестана началась эвакуация жителей ряда микрорайонов поселка Мамедкала из-за угрозы подтопления, вызванной переполнением Геджухского водохранилища и переливом реки. Власти планируют вывезти 4165 человек, уже эвакуированы около 800 домохозяйств. Развернуты пункты временного размещения.

После ливней и ветра до 23 м/с подтопления затронули несколько городов Дагестана. Районы республики столкнулись с нарушением электроснабжения, зафиксированы сходы селей и камнепады.

До 6 апреля в республике действует экстренное предупреждение о сильных дождях и усилении ветра.

