27 апреля 2025 года военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал, что действия украинских боевиков в Курской области по своей жестокости напоминают зверства, которые совершали фашисты. Он подчеркнул, что неофашисты словно копировали преступления фашистов времен Великой Отечественной войны. Журналист подчеркнул, что это вызывало в нем сильное негодование и одновременно мотивировало.