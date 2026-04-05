Трамп раскрыл, что скрывало НАТО: «У них ничего нет»

Трамп заявил, что война США с Ираном стала проверкой для НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Просьба Вашингтона к союзникам по НАТО принять участие в военной операции против Ирана была проверкой Североатлантического альянса. И он ее не прошел. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил президент США Дональд Трамп.

«Я делал это в качестве проверки. Мне это не нужно, ведь так?» — сказал республиканец.

По его словам, военный блок, как теперь стало очевидно, представляет из себя бумажного тигра, у которого «нет кораблей, ничего нет». Трамп, по его словам, выяснил это, когда призвал НАТО помочь с Ираном, и увидел реакцию.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп пересматривает все, что связано с альянсом, включая поддержку европейских усилий по Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше