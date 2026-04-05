Калининградский музей янтаря показал уникальные винтажные «синие» украшения

Калининградский музей янтаря показал винтажные украшения с акцентом на синий цвет. В новой коллекции можно увидеть образцы американской бижутерии 1930−1960-х годов. Украшения выполнены с использованием страз и пластика насыщенных синих оттенков — от сапфирового до индиго и маренго. Их дополняют оправы под старое золото и серебро с эффектом патины.
Как отмечают в музее, синий цвет традиционно ассоциируется с силой, спокойствием и глубиной. В разные эпохи он символизировал небо и море, божественность, а позже — меланхолию и внутренний поиск, что нашло отражение и в искусстве, и в ювелирных изделиях.
