Минцифры признало сложность выявления VPN на iPhone

Ранее собеседники РБК указывали, что предложенная Минцифры методика выявления пользователей с включенным VPN может давать сбои, из-за которых сервисы будут блокировать тех, кто физически находится на рубежом, и тех, у кого включен корпоративный VPN. В документе для последних сделано исключение. Для корпоративных VPN, которые бизнес использует для безопасного доступа сотрудников к рабочим ресурсам из дома, будет сформирован белый список, в который должны попасть известные корпоративные VPN и легитимные прокси-серверы. Также предполагается, что компании будут учитывать исторические данные: если устройство использует корпоративный VPN в рабочее время и отключает его в нерабочее, такой сценарий может быть идентифицирован и исключен. В документе описан еще ряд технических способов верифицировать корпоративные VPN и отмечается, что в случае, когда компания не сможет принять однозначное решение, ей нужно будет провести повторную проверку через некоторое время или комбинировать результат с другими источниками данных (GPS устройства, информация о сотовой вышке, история предыдущих успешных аутентификаций).