БГУИР объявил повышение квалификации по искусственному интеллекту

Заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Даниил Шункевич сказал в эфире телеканала СТВ о запросах на повышение квалификации по искусственному интеллекту. Причем — в разных сферах.
«Мы запустили программу по искусственному интеллекту. Приходят представители самых разных сфер: от банковской до промышленной. В том числе физлица активно участвуют. Это востребовано, там очередь расписана на многое время вперед», — отметил Шункевич.
В целом же, по словам завкафедрой БГУИР, вуз начинает работать с потенциальными абитуриентами со школы, включая учащихся Национального детского технопарка. В планах — готовить школьников с Минским городским технопарком.
Ранее «Комсомолка» публиковала афишу «Славянского базара в Витебске»: кто из звезд приедет на 35-й юбилейный фестиваль в 2026 году.
Еще мы писали, что выставка одной картины Марка Шагала «Прогулка» начнется 8 апреля в Национальном художественном музее Минске.