В Таганроге объявлена беспилотная опасность. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова в своих социальных сетях, экстренно обратившись к местным жителям.
Из-за угрозы воздушной атаки горожан просят не поддаваться панике и соблюдать меры предосторожности. Людям необходимо отойти от окон и укрыться в помещениях с несущими стенами, а водителям — немедленно покинуть транспорт и зайти в ближайшие здания.
— Категорически запрещается вести видеосъемку летящих или упавших аппаратов, а также выкладывать кадры в интернет. При обнаружении обломков не трогайте их, так как внутри может быть взрывчатка, — предупредила Светлана Анатольевна.
В случае нахождения опасных предметов на земле жителям следует сразу отойти на безопасное расстояние и позвонить в экстренные службы по номеру 112. Операторам линии нужно назвать свои данные и точные ориентиры местности.
