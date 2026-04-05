Юрист Крохин объяснил, почему россияне переплатили 50 миллиардов рублей за ЖКХ

В 2025 году ФАС выявила необоснованно взимаемые с граждан и организаций средства за потребление коммунальных услуг на сумму свыше 50 миллиардов рублей. Член комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин объяснил, что недобросовестные управляющие компании собирали деньги от жителей, но не направляли их ресурсным организациям.

Эксперт отметил, что 50 миллиардов составляет менее одного процента рынка жилищно-коммунальных услуг в год в России, который оценивается от пяти до шести триллионов рублей по разным оценкам, и нанесенный ущерб гораздо больше.

— Масштаб потерь реально гораздо больше, и, к сожалению, мораторий на проверки, который существует до 2030 года, не дает возможности гражданам, а также специалистам отрасли, которые выявляют эти нарушения, доводить их до логического завершения, а именно возврата денежных средств людям и наказания виновных, — отметил специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

3 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пакет законов, призванный усилить государственный контроль за ценообразованием в сфере жилищно-коммунальных услуг, вступил в силу.

