Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старушка нашла своего пропавшего 12 лет назад кота

В Великобритании кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет после исчезновения. Об этом пишет People.

История произошла в городе Стаурбридж. Кота по кличке Сэм приютили в 2011 году, а спустя несколько лет он пропал во время прогулки.

«Это было душераздирающе», — вспоминает хозяйка Анджела Фернивал.

Женщина долго искала питомца, но в итоге переехала в Киддерминстер и смирилась с его исчезновением.

Неожиданно в марте 2026 года ей позвонили из приюта: Сэма нашли прохожие всего в 800 метрах от прежнего дома и передали спасателям. Благодаря микрочипу удалось установить владелицу.

По словам ветеринаров, у 15-летнего кота обнаружили ушную инфекцию и проблемы со щитовидной железой, однако его состояние в целом удовлетворительное.

«Просто удивительно, что он выжил», — отметила Фернивал.

Несмотря на долгую разлуку, Сэм узнал хозяйку и теперь снова живёт с ней — уже вместе с маленькой собакой.

