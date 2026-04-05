Старушка нашла своего пропавшего 12 лет назад кота

В Великобритании кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет после исчезновения. Об этом пишет People.
История произошла в городе Стаурбридж. Кота по кличке Сэм приютили в 2011 году, а спустя несколько лет он пропал во время прогулки.
«Это было душераздирающе», — вспоминает хозяйка Анджела Фернивал.
Женщина долго искала питомца, но в итоге переехала в Киддерминстер и смирилась с его исчезновением.
Неожиданно в марте 2026 года ей позвонили из приюта: Сэма нашли прохожие всего в 800 метрах от прежнего дома и передали спасателям. Благодаря микрочипу удалось установить владелицу.
По словам ветеринаров, у 15-летнего кота обнаружили ушную инфекцию и проблемы со щитовидной железой, однако его состояние в целом удовлетворительное.
«Просто удивительно, что он выжил», — отметила Фернивал.
Несмотря на долгую разлуку, Сэм узнал хозяйку и теперь снова живёт с ней — уже вместе с маленькой собакой.
