В Волгодонске сотрудники МЧС потушили крупный пожар в ангарах. Об этом рассказали в социальных сетях регионального спасательного ведомства после ликвидации пламени.
Тревожный вызов поступил диспетчерам с улицы 2-й Заводской. Прибывшие на место происшествия дежурные расчеты выяснили, что открытым огнем горят два металлических строения и скопившийся рядом мусор.
— Общая площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. С огнем успешно справились 26 специалистов при поддержке девяти спецмашин, — пояснили масштаб ЧП спасатели.
Напомним, накануне сотрудники ведомства подвели общие итоги четвертого апреля. Всего за сутки в Ростовской области ликвидировали 12 различных пожаров, а также четыре раза выезжали на устранение последствий автомобильных аварий.
