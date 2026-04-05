В Волгодонске сотрудники МЧС потушили крупный пожар в ангарах

В промышленной зоне Волгодонска спасатели потушили два горящих ангара.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске сотрудники МЧС потушили крупный пожар в ангарах. Об этом рассказали в социальных сетях регионального спасательного ведомства после ликвидации пламени.

Тревожный вызов поступил диспетчерам с улицы 2-й Заводской. Прибывшие на место происшествия дежурные расчеты выяснили, что открытым огнем горят два металлических строения и скопившийся рядом мусор.

— Общая площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. С огнем успешно справились 26 специалистов при поддержке девяти спецмашин, — пояснили масштаб ЧП спасатели.

Напомним, накануне сотрудники ведомства подвели общие итоги четвертого апреля. Всего за сутки в Ростовской области ликвидировали 12 различных пожаров, а также четыре раза выезжали на устранение последствий автомобильных аварий.

