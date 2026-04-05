Обидное поражение на старте сезона потерпели футболисты дзержинского «Химика»

В стартовом матче второй лиги первенства России по футболу (дивизион «Б», группа 4) «Химик» из Дзержинска уступил на своём поле томскому клубу «КДВ».
Так получилось, что в первом же туре сошлись главные фавориты турнира. «Химик» начал великолепно, уже к 15-й минуте повёл после точных ударов Андрея Савинова и Ильи Грузнова. В середине тайма сибирякам помог рикошет один мяч отыграть, а в начале тайма хозяев подстерегла ещё одна неприятность. За грубую игру прямую красную карточку получил Дмитрий Вебер. После этого «КДВ» перевернул ход игры. На 84-й минуте томичи сравняли счёт, а в компенсированное время вырвали победу благодаря 11-метровому — 3:2.
Вот что на своей странице во «Вконтакте» написал президент «Химика» Евгений Людин:
— Сегодня в Дзержинске был настоящий праздник футбола. Новый сезон стартовал, и было видно, как все соскучились по игре и атмосфере. Этот матч пример того, как можно перевернуть игру. Мы вели 2:0, но не удержали преимущество. Обидно, что задача на игру не выполнена. Спасибо болельщикам за мощную поддержку, которая чувствовалась весь матч. Мы еще обязательно порадуем вас победами! Делаем выводы и движемся дальше. Цель у нас не меняется — выход в «Серебро». Уже 12 апреля выездной матч с ФК «Ижевск». Впереди длинный сезон. И всё ещё в наших руках!