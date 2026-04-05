Клименко оценил текущую ситуацию с блокировкой сервисов в России

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в четверг, 2 апреля, выразил мнение, что блокировка мессенджера Telegram — это «одна история», а блокировка сервисов VPN — вообще другая, и они не пересекаются.
— Они соседние, безусловно, они очень рядом. То есть для того, чтобы заблокировать Telegram, нужно, конечно, убить все сервисы VPN, но и сам Telegram отдельно и без сервисов VPN Роскомнадзором усекается, анализируется трафик, — подчеркнул эксперт.
По словам Клименко, почти все западные страны отвернулись от России, включая медицинский, физический и научный мир. Он подчеркнул, что там нельзя ничего посмотреть с русских IP-адресов и ни один VPN-сервис не готов сотрудничать с государством, передает радио «Комсомольская правда».
2 апреля СМИ сообщили, что глава Минцифры Максут Шадаев заявил руководителям компаний, владеющим крупными российскими платформами, что к 15 апреля они должны ограничить доступ к ним для тех пользователей, которые применяют сервисы VPN. По данным журналистов, на совещании присутствовали представители более 20 компаний, включая Сбербанк, «Яндекс» и VK.