В США раскрыли, что послужило поводом к новой лунной гонке

Новая лунная гонка началась из-за возможности добывать на спутнике Земли крайне редкий и дорогой гелий-3. Об этом написала газета The New York Times.
«Спустя десятилетия гелий-3 может стать идеальным топливом для термоядерных электростанций», — отметило издание.
В статье подчеркнули, что лед на Луне может послужить источником питьевой воды и кислорода для баз землян, которые там в теории можно было бы разместить. При этом вода и другие химические вещества могут быть полезны для исследований ученых.
Газета уточнила, что США намерены вернуться на Луну к 2028 году, тем самым опередив китайских исследователей на два года.
Как писал сайт KP.RU, американские астронавты на космическом корабле Orion миссии Artemis II сообщили, что увидели обратную сторону Луны. По словам участницы миссии Кристины Кох, это было просто потрясающе. Она отметила, что одной из интересных особенностей Луны, «которая выглядит по-другому», являются ее темные участки.