Наставник ФК «Пари НН» Алексей Шпилевский: «Стыдно перед зрителями»

В важнейшем матче 23-го тура РПЛ футболисты «Пари НН» со счётом 0:1 уступили дома «Ростову», чем сильно осложнили себе жизнь на финише чемпионата.
После неудачи главный тренер нижегородского клуба заявил, что не ожидал такого исхода.
"Очень стыдно за первый тайм, потому что не удалось сделать то, что хотели, — отметил Алексей Шпилевский. — Базовые элементы — борьба, подборы, закрывания, обычные сбросы после персональной опеки были ужасными в нашем исполнении. В первом тайме Олусегун должен был забивать, у него был стопроцентный момент. Если бы реализовал, после перерыва у нас было бы больше возможностей изменить игру, потому что мы провели тройную замену, выбрали другую структуру. Где-то зеркалили соперника, возможно, игра была не самая красивая для болельщиков, но было больше агрессии, эмоций.
Ребятам после матча сказал, что в борьбе так действовать нельзя. Следующий матч — против «Балтики», которая действует в такой же структуре и, возможно, даже с большей агрессией, чем «Ростов», но с большим качеством.
Бог нам дал ещё один шанс, потому что конкуренты тоже не выиграли. Повторюсь, обидно и стыдно за первый тайм — не ожидали такого исхода. Тренировочная неделя была качественная, тренировали то, как хотели действовать. Но то ли нервозность сказалась, то ли мандраж, то ли боялись что-то потерять. Мы играли дома, при такой поддержке… Спасибо всем, кто пришёл. Стыдно перед зрителями, что хотели отдать больше, но не получилось".
Добавим, что «Пари НН» занимает 14-е место, набрав 20 очков. На одно меньше у «Оренбурга», который идёт на 15-й позиции, находясь вместе с «Сочи» в зоне прямого вылета.