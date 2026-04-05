Стал известен победитель шоу «Выжить в Стамбуле», выигравший 10 миллионов рублей

6 февраля актриса Мария Горбань рассказала, что во время съемок шоу’Выжить в Стамбуле" у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до потери сознания. Артистка описала съемки как тяжелое испытание и заявила, что больше никогда не будет участвовать в шоу. Она добавила, что уже в первый день хотела покинуть проект, но не могла этого сделать по правилам.