Стал известен победитель шоу «Выжить в Стамбуле», выигравший 10 миллионов рублей

Победителем реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» стал юморист Магомед Муртазаалиев. В финале он смог обхитрить своего оппонента Леонида Вахитова и убедить его взять сумку, в которой не лежал выигрыш суммой 10 миллионов рублей. После этого деньги присудили комику.
Перед последним испытанием соперникам нужно было выложить на подвесную конструкцию белые шарики таким образом, чтобы ничего не упало, а затем — вытолкнуть шары противника с помощью определенных правил. В первом раунде победу одержал комик, а во втором Вахитов сровнял счет, передает Starhit.
6 февраля актриса Мария Горбань рассказала, что во время съемок шоу’Выжить в Стамбуле" у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до потери сознания. Артистка описала съемки как тяжелое испытание и заявила, что больше никогда не будет участвовать в шоу. Она добавила, что уже в первый день хотела покинуть проект, но не могла этого сделать по правилам.
25 февраля телеведущая Ксения Бородина рассказала, что муж Николай Сердюков предупредил организаторов шоу «Мастер игры», что отказывается от участия в нем и его решение никак не повлияло на съемочный процесс. Так она прокомментировала информацию о том, что мужчина покинул реалити-шоу после того, как узнал о необходимости работать с ее бывшим мужем Курбаном Омаровым.