В Дагестане прорвало дамбу водохранилища, из-за которого эвакуировали более 4 тысяч человек

«В результате обильных осадков произошло перенаполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов и эвакуированы 100 человек. В микрорайоне Михайловка в том же посёлке происходит подтопление улиц», — заявили в ведомстве.