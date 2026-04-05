Обстановка в Дагестане. Видео

В конце марта на Дагестан обрушились ливни и сильный ветер со скоростью до 23 м/с. Они привели к подтоплениям в Махачкале, Дербенте, Хасавюрте, Буйнакске и ряде районов республики.
Кроме того, в Дербенте из-за обильного дождя 5 апреля произошел сход селевых потоков с горной части на федеральную трассу, грязевые массы движутся в сторону города.
На опубликованных в местных телеграм-каналах видеозаписях заметны подтопленные автомобили и улицы, мощные потоки воды, уносящие части зданий, поврежденные стихией авто и части дороги. На некоторых кадрах — спасение попавших в воду людей.
Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что во всех городах и районах республики оперативные службы работают в усиленном режиме. По его словам, самая сложная ситуация сейчас помимо Дербентского района и Дербента складывается в Махачкале.
До 6 апреля в республике действует экстренное предупреждение о сильных дождях и усилении ветра.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.