Обстановка в Дагестане. Видео

В Дагестане продолжаются последствия мощных ливней и ураганного ветра. Из-за обильных осадков в Дербенте сошли селевые потоки.

В конце марта на Дагестан обрушились ливни и сильный ветер со скоростью до 23 м/с. Они привели к подтоплениям в Махачкале, Дербенте, Хасавюрте, Буйнакске и ряде районов республики.

Кроме того, в Дербенте из-за обильного дождя 5 апреля произошел сход селевых потоков с горной части на федеральную трассу, грязевые массы движутся в сторону города.

На опубликованных в местных телеграм-каналах видеозаписях заметны подтопленные автомобили и улицы, мощные потоки воды, уносящие части зданий, поврежденные стихией авто и части дороги. На некоторых кадрах — спасение попавших в воду людей.

Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что во всех городах и районах республики оперативные службы работают в усиленном режиме. По его словам, самая сложная ситуация сейчас помимо Дербентского района и Дербента складывается в Махачкале.

До 6 апреля в республике действует экстренное предупреждение о сильных дождях и усилении ветра.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.