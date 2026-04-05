Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Буцкая: В России готовят ГОСТ на антимоскитные сетки

ГОСТ на антимоскитные сетки с предупреждением об опасности открытых окон в помещении, где находятся дети, разработают в России. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила глава технического комитета «Оборудование детских игровых площадок» и депутат Государственной думы Татьяна Буцкая.

— Когда родители рассчитывают на то, что антимоскитная сетка не даст ребенку выпасть из окна, это может закончиться трагедией, — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что некоторые виды этих сеток могут выдержать вес небольшого домашнего животного, но «совершенно не защищают от выпадения детей». Также, по словам Буцкой, в действующих стандартах на оконные конструкции нет нормативов размера информирующего знака, места и технологии его нанесения, передает ТАСС.

4 апреля Росстандарт принял новый ГОСТ для этилового спирта, документ вступит в силу с 15 апреля. Он вводит определение спирта как бесцветной легковоспламеняющейся жидкости. ГОСТ разделит спирт на два вида: «Классический» и «Ультра», где минимизировано содержание токсичного метилового спирта.

2 апреля Росстандарт утвердил ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки, который начнет действовать 1 июня.