Депутат Буцкая: В России готовят ГОСТ на антимоскитные сетки

ГОСТ на антимоскитные сетки с предупреждением об опасности открытых окон в помещении, где находятся дети, разработают в России. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила глава технического комитета «Оборудование детских игровых площадок» и депутат Государственной думы Татьяна Буцкая.
— Когда родители рассчитывают на то, что антимоскитная сетка не даст ребенку выпасть из окна, это может закончиться трагедией, — пояснила парламентарий.
Она подчеркнула, что некоторые виды этих сеток могут выдержать вес небольшого домашнего животного, но «совершенно не защищают от выпадения детей». Также, по словам Буцкой, в действующих стандартах на оконные конструкции нет нормативов размера информирующего знака, места и технологии его нанесения, передает ТАСС.
4 апреля Росстандарт принял новый ГОСТ для этилового спирта, документ вступит в силу с 15 апреля. Он вводит определение спирта как бесцветной легковоспламеняющейся жидкости. ГОСТ разделит спирт на два вида: «Классический» и «Ультра», где минимизировано содержание токсичного метилового спирта.
2 апреля Росстандарт утвердил ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки, который начнет действовать 1 июня.