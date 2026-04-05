Некрасов оценил матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» провели отличный матч со столичным «Локомотивом» в 23-м туре Мир — Российской премьер-лиги. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.
Ранее ТАСС сообщал, что «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Красно-белые доигрывали матч в большинстве.
«Отличный матч, особенно второй тайм. Пенальти — вопросов нет. Что касается судейства, то мы видели красную карточку вместо того, чтобы доиграть эпизод. Это, конечно, очень серьезно», — сказал Некрасов.
«Спартак» набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» располагается на 3-й строчке, имея в активе 44 очка.