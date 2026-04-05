Девочка рисковала жизнью, пытаясь спасти человека на льду: Оказалось, пьяный просто уснул

В Уфе девочка едва не утонула, пытаясь спасти пьяного мужчину, уснувшего на льду.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе школьница едва не погибла на озере, когда попыталась спасти «рыбака», который лежал на полурастаявшем льду. Видео опубликовали местные паблики.

На кадрах видно лежащего на льду человека. В какой-то момент к нему попыталась дойти школьница, но она смогла пройти от берега лишь несколько метров. Потом подтаявший лед не выдержал ее веса и ребенок провалился в холодную воду.

К девочке сразу подбежали прохожие и помогли ей выбраться на сушу. Она не пострадала.

Через некоторое время к водоему приехали спасатели в специальных гидрокостюмах и смогли вытянуть на санях мужчину на берег. При этом один из сотрудников МЧС недалеко от берега также провалился под лед, но благополучно выбрался.

Как пишет RT в канале в МАХ, мужчина, из-за которого рисковала жизнью школьница, был пьян и уснул прямо на льду.

Как писал сайт KP.RU, вечером 4 апреля в Реже Свердловской области две сестры вышли на лед реки и провалились под него. В результате одна из девочек погибла.