Двое пожарных пострадали при тушении торгового центра «Гиант» в Калининграде

Пожар в торговом центре начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек. Ранее сообщали о двоих пострадавших посетителях.