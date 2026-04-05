Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое пожарных пострадали при тушении торгового центра «Гиант» в Калининграде

Из-за сильного ветра увеличились очаги возгорания.

Двое пожарных пострадали при тушении торгового центра «Гиант» в Калининграде. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своём канале MAX.

«При тушении пожара в торговом центре пострадало двое пожарных, они были доставлены в больницу. Угрозы жизни нет. После осмотра в больнице пожарных отпустили домой», — сообщили в ведомстве.

Специалисты продолжают ликвидировать пожар в торговом центре на Московском проспекте. Как уточнил губернатор Алексей Беспрозванных, из-за сильных порывов ветра увеличились очаги возгорания.

Пожар в торговом центре начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек. Ранее сообщали о двоих пострадавших посетителях.