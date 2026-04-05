14-й канал: «Хезболла» по ошибке ударила по британскому военному кораблю

Британский военный корабль подвергся обстрелу с территории Ливана, передает 14-й канал израильского телевидения.
По его данным, противокорабельную ракету запустили представители шиитского движения «Хезболла». Как утверждается, в «Хезболле» приняли корабль за израильский, поэтому решили нанести удар. Судно находилось примерно в 70 морских милях (около 130 километров) от Ливана. Предварительно, оно получило повреждения.
Ранее 5 апреля в «Хезболле» заявили об ударе по израильскому военному кораблю у побережья Ливана. Отмечалось, что это произошло после нескольких часов наблюдения за целью. Корабль находился в 68 морских милях (около 126 километров) от Ливана.