14-й канал: «Хезболла» по ошибке ударила по британскому военному кораблю

«Хезболла» нанесла удар по военному кораблю, который находился на расстоянии около 130 километров от Ливана.

Источник: Аргументы и факты

Британский военный корабль подвергся обстрелу с территории Ливана, передает 14-й канал израильского телевидения.

По его данным, противокорабельную ракету запустили представители шиитского движения «Хезболла». Как утверждается, в «Хезболле» приняли корабль за израильский, поэтому решили нанести удар. Судно находилось примерно в 70 морских милях (около 130 километров) от Ливана. Предварительно, оно получило повреждения.

Ранее 5 апреля в «Хезболле» заявили об ударе по израильскому военному кораблю у побережья Ливана. Отмечалось, что это произошло после нескольких часов наблюдения за целью. Корабль находился в 68 морских милях (около 126 километров) от Ливана.

