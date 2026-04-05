Календарь на 6 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

6 апреля профессиональный праздник у следователей министерства внутренних дел России. В разных странах отмечают Международный день спорта на благо развития мира, а также Всемирный день мультфильмов. У православных христиан началась Страстная неделя — сегодня Великий понедельник. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 6 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
* ~День образования органов предварительного следствия в системе МВД России~
6 апреля профессиональный праздник отмечают следователи МВД. Именно в этот день в 1963 году функции предварительного следствия передали министерству охраны общественного порядка СССР (позднее — министерству внутренних дел). По статистике, около половины всех возбуждаемых уголовных дел расследуются органами предварительного следствия. Среди приоритетных направлений расследования — хищения бюджетных средств, наркопреступления, противоправные действия в финансово-кредитной сфере.
* ~Международный день спорта на благо развития мира~
Праздник отмечается с 2013 года по инициативе Генассамблеи ООН. Дата выбрана в честь открытия первых современных Олимпийских игр, 6 апреля 1896 года в Афинах. Праздник объединяет как профессиональных атлетов, так и тех, кто занимается спортом для души.
* ~Всемирный день мультфильмов~
Праздник появился в 2002 году благодаря Международной ассоциации анимационного кино. В этот день в 1906 году американцы Джеймс Стюарт Блэктон и Альберт Смит представили немую короткометражку «Комические фазы смешных лиц». Кинокритики считают этот фильм первым в истории мультипликации. День анимации отмечают и создатели мультфильмов, и зрители — для последних это отличный повод устроить просмотр любимых лент.
* ~День рождения московского трамвая~
6 апреля 1899 года в Москве запустили первый электрический трамвай, открывший новую эпоху в развитии городского транспорта. Цена билета за полный проезд составляла 6 копеек. Сегодня московский трамвай отмечает свое 127-летие. Каждый год в столице проходит торжественный парад ретровагонов разных эпох.
Что отмечают в разных странах 6 апреля.
День династии Чакри — Таиланд. Государственное торжество в честь королевской семьи. Монарх вместе с родными возлагает венки к Мемориальному мосту и посещает часовню, чтобы почтить память предков.
День рыбака — Индонезия. Национальный праздник, который подчеркивает вклад рыбаков в экономику страны. Миллионы индонезийцев заняты в этой сфере, хотя условия труда остаются тяжелыми, а оплата невелика.
День карамельного попкорна — США. Неофициальный, но популярный праздник среди любителей сладкого хрустящего снека. Сегодня есть прекрасный повод совместить кинопросмотр с угощением.
Религиозные праздники 6 апреля.
* Начало Страстной недели, Великий понедельник.
Сегодня у православных верующих начинается Страстная седмица. Это последняя неделя перед Пасхой, время строгого поста и воспоминаний о последних днях земной жизни Христа, его крестных страданиях и смерти.
Первый день называют Великим понедельником. Сегодня верующие вспоминают святого Иосифа, проданного братьями в Египет, и бесплодную смоковницу, проклятую Спасителем, как символ души, не приносящей духовных плодов. В некоторых православных церквях в этот день начинается чин мироварения — приготовление особого освященного мира.
* День памяти святителя Артемия Солунского.
Святитель Артемон (Артемий) — первый епископ города Селевкии (Малая Азия). Его на эту должность поставил апостол Павел. Артемон заботился о людях, защищал бедных и обиженных. Умер святитель в глубокой старости. В церковных трудах его называют то Селевкийским, то Солунским. Речь идет об одном и том же святом.
* День памяти иконы Божией Матери «Тучная Гора».
Эта древняя икона около трех столетий назад находилась в тверском мужском монастыре. С ней связана необычная легенда. Святой образ был когда-то подарен горожанину Косме Волчанинову за добросовестную работу в храме. Икону бережно передавали в семье из поколения в поколение, пока один из потомков не отправил ее на чердак. Вскоре его невестка, терпевшая оскорбления, решила свести счеты с жизнью. Выйдя из дома, она повстречала монаха, который велел ей отбросить греховные мысли и молиться иконе Божией Матери «Тучная Гора». Женщина рассказала об этом своей семье. Икону обнаружили на чердаке, очистили и вернули на почетное место. Перед ней отслужили молебен, а впоследствии образ передали в храм.
* Пасхальный понедельник у католиков.
Сегодня верующие вспоминают события первого дня после Воскресения Христова. Согласно Библии, воскресший Иисус явился двум ученикам по дороге в Эммаус и был узнан ими за ужином, когда преломил хлеб. Затем он явился апостолам.
Праздничные символы сегодняшнего дня — крашенные яйца, пасхальные ягнята, зайцы и кролики. Они знаменуют новую жизнь, пробуждение природы и плодородие.
* Песах у иудеев.
Евреи продолжают отмечать Песах, ветхозаветную Пасху. Это древний иудейский праздник в честь исхода из египетского рабства. По преданию, более 200 лет евреи были рабами в Египте, и Бог наслал на египтян десять казней, после чего фараон отпустил иудейский народ. В 2026 году Песах начинается вечером 1 апреля и длится до ночи 9 апреля.
Народные праздники 6 апреля.
Артемон — Дери полоз.
На Руси в день памяти святителя Артемона было принято разводить костры вдоль дорог, чтобы каждый мог найти путь к храму. К этой дате снег обычно уже сходил. Нерадивые хозяева, которые продолжали ездить на санях, а не на телеге, часто царапали и портили полозья о землю. Отсюда и второе название праздника — Дери полоз.
Вечером христиане начинали готовиться к Благовещению (7 апреля). Хозяйки старались завершить все домашние дела накануне. Обязательным было посещение вечерней службы. Существовала народная примета: если девушка выстоит всю ночную службу до конца, то вскоре встретит хорошего жениха.
Именины 6 апреля.
• Артамон;
Приметы: что можно и что нельзя делать 6 апреля.
Приметы о погоде.
Если на Артемона ночь теплая — весна будет солнечной и погожей.
Дождь пошел — жди хорошего урожая.
Снег повалил — будет много гречки.
Мороз ударил — жди щедрого урожая проса и овса.
Что можно делать 6 апреля.
* Посетить службу в храме, помолиться.
Что нельзя делать 6 апреля.
* Венчаться, устраивать свадьбы и увеселения.
Лунный календарь 6 апреля.
Фаза Луны: убывающая Луна, 19-й лунный день.
Луна в знаке Скорпион.
Сегодня не рекомендуется начинать новые дела. Желательно выполнять текущие задачи и не планировать грандиозные события на этот период. Можно обсуждать с начальством незначительные рабочие нюансы. Со сменой работы лучше повременить. День подходит для небольших дел по дому. В этот период допускаются мелкие операции с деньгами. Это неблагоприятная пора для общения, поэтому желательно проводить время в уединении. Но начавшееся сегодня путешествие, скорее всего, сложится удачно.
6 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.
Исторические события 6 апреля.
* 1327 год — итальянский поэт Франческо Петрарка встретил в церкви Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Она станет героиней его сонетов.
* 1965 год — в США запустили первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.
Кто родился 6 апреля.
* В 1483 году родился Рафаэль Санти — итальянский художник и архитектор.
* 70 лет исполняется Игорю Саруханову — российскому певцу, гитаристу, заслуженному артисту РФ.