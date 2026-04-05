Календарь на 6 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Эта древняя икона около трех столетий назад находилась в тверском мужском монастыре. С ней связана необычная легенда. Святой образ был когда-то подарен горожанину Косме Волчанинову за добросовестную работу в храме. Икону бережно передавали в семье из поколения в поколение, пока один из потомков не отправил ее на чердак. Вскоре его невестка, терпевшая оскорбления, решила свести счеты с жизнью. Выйдя из дома, она повстречала монаха, который велел ей отбросить греховные мысли и молиться иконе Божией Матери «Тучная Гора». Женщина рассказала об этом своей семье. Икону обнаружили на чердаке, очистили и вернули на почетное место. Перед ней отслужили молебен, а впоследствии образ передали в храм.