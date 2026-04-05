Роспотребнадзор приступил к контролю за состоянием воздуха после пожара в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Калининградской области проводит оперативный отбор проб атмосферного воздуха вблизи ТЦ «Гиант», где произошел крупный пожар.
«Управлением Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области” сегодня оперативно организован выезд специалистов для отбора проб атмосферного воздуха на приоритетные показатели загрязняющих веществ, характерных для процесса горения (в том числе углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид, сажи, формальдегида)», — говорится в сообщении регионального управления.
В ведомстве уточнили, что измерения ведутся с помощью газоанализатора ГАНК-4 и аспиратора ПУ-4Э. Ситуация на контроле управления, о результатах замеров сообщат дополнительно.
Пожар в торговом центре «Гигант» произошел днем 5 апреля. Была произведена эвакуация персонала и посетителей торгового центра. Из двоих госпитализированных пострадавших одного уже отпустили домой, второму проведут необходимые процедуры и отправят на амбулаторное лечение. Ситуация на личном контроле губернатора. Дознаватели выясняют первопричину возгорания.
В ТЦ расположены более 80 торговых точек с одеждой, обувью и другими товарами широкого спроса. В здании торгового центра находится парк с батутами, лабиринтами, горками, сухим бассейном, спортивной площадкой, а также пятизальный кинотеатр федеральной сети «Люмен».