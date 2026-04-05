Карседо не считает матч «Спартака» с «Локомотивом» в РПЛ лучшим для команды

Карседо рассказал о выборе нападающих. «У нас есть три прекрасных нападающих, сегодня выбор пал на Ливая Гарсию, но дальше мы будем исходить из соперника. Главное, что у нас эта опция есть. Что касается замены Маркиньоса (игрок пропускал матч из-за дисквалификации — прим. ТАСС), Павел Полех рассматривался его заменой. Он молодой и очень талантливый, с хорошим дриблингом. Есть еще Иван Сорокин, Никита Массалыга, которые готовы нам помогать», — рассказал тренер.