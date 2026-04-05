Карседо не считает матч «Спартака» с «Локомотивом» в РПЛ лучшим для команды

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Матч 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» не был для столичного «Спартака» лучшим. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Хуан Карседо.
«Спартак» выиграл у «Локомотива» в домашнем матче чемпионата России со счетом 2:1.
«Не могу назвать этот матч лучшим. В первом тайме мы не показывали тот футбол, который хотели. Не хватало мобильности, спокойствия, передвижения мяча с фланга на фланг. Ливай Гарсия провел хорошую игру, но нам надо было добавить мобильности, поэтому я его и поменял. Даниил Денисов показал, что он может выполнять разные роли на поле, у него хорошее взаимопонимание с Пабло Солари, было два-три момента», — сказал Карседо.
Испанский специалист также отметил пару опорных полузащитников — Руслана Литвинова и Наиля Умярова. «Они хороши в воздухе, нам этого не хватало, мы пропустили после верховой подачи. Оба добавили нам уверенности в фазе атаки», — сказал он.
Карседо рассказал о выборе нападающих. «У нас есть три прекрасных нападающих, сегодня выбор пал на Ливая Гарсию, но дальше мы будем исходить из соперника. Главное, что у нас эта опция есть. Что касается замены Маркиньоса (игрок пропускал матч из-за дисквалификации — прим. ТАСС), Павел Полех рассматривался его заменой. Он молодой и очень талантливый, с хорошим дриблингом. Есть еще Иван Сорокин, Никита Массалыга, которые готовы нам помогать», — рассказал тренер.
В следующем туре «Спартак» 12 апреля сыграет в гостях с «Ростовом», до этого красно-белые 8 апреля встретятся на выезде с петербургским «Зенитом» в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России.