Роспотребнадзор рассказал, как сделать хранение продуктов безопасным

Соблюдение правил нужно не только для свежести продуктов, но и для здоровья людей.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить продукты питания, чтобы это было безопасно для здоровья.

В холодильнике:

— Разделяйте сырое и готовое. Мясо, рыбу и птицу храните отдельно от готовых блюд, на нижних полках и в закрытых контейнерах. Это предотвратит попадание сока на продукты.

— Защищайте продукты от запахов. Масло, яйца и молочные продукты лучше держать в герметичной таре, чтобы они не впитывали посторонние запахи.

— Соблюдайте температурный режим. Оптимальная температура в основной камере — от +2°C до +6°C. Дверца — самое тёплое место, здесь можно хранить соусы и напитки, но не скоропортящиеся продукты.

— Не ставьте горячее в холодильник. Дайте блюдам остыть до комнатной температуры, чтобы не нарушать климат внутри и не портить соседние продукты.

— Следите за сроками. Готовые блюда храните в холодильнике не более 2−3 дней, салаты с заправкой — до 12 часов. Регулярно проверяйте сроки годности и вовремя избавляйтесь от просрочки.

— Чистота — залог безопасности. Используйте контейнеры с крышками, мойте холодильник безопасными средствами и не допускайте скопления влаги.

Продукты, которые можно хранить вне холодильника:

— Хлеб — в хлебнице или бумажном пакете, при неправильном хранении он быстро черствеет и впитывает запахи.

— Овощи (лук, чеснок, картофель) — в прохладном, тёмном месте.

— Тропические фрукты (бананы, манго) — при комнатной температуре, чтобы лучше дозревали.

— Масла и закрытые консервы — в тёмном, сухом и прохладном месте.