Капризов впервые с 2024 года забросил три шайбы в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройтом» (5:4).
Еще одним голом в составе победителей отметился россиянин Владимир Тарасенко. После двух периодов «Детройт» уступал со счетом 1:4, однако затем сумел сравнять счет. Победный гол Капризов забил менее чем за две минуты до окончания основного времени.
Капризов оформил свой шестой хет-трик в карьере. Последний раз он забрасывал три шайбы за матч 4 марта 2024 года в игре с «Сан-Хосе» (4:3). В текущем сезоне в активе Капризова 43 гола и 44 результативные передачи. Тарасенко забросил 22 шайбы и сделал столько же голевых пасов.
«Миннесота» после 77 матчей набрала 100 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Команда уже гарантировала себе участие в плей-офф. «Детройт» с 88 очками в 77 играх располагается на 6-й строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче «Миннесота» примет «Сиэтл», «Детройт» дома сыграет с «Коламбусом». Встречи пройдут в ночь на 8 апреля по московскому времени.