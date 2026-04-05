Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капризов впервые с 2024 года забросил три шайбы в матче НХЛ

Хет-трик российского форварда помог «Миннесоте» обыграть «Детройт».

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройтом» (5:4).

Еще одним голом в составе победителей отметился россиянин Владимир Тарасенко. После двух периодов «Детройт» уступал со счетом 1:4, однако затем сумел сравнять счет. Победный гол Капризов забил менее чем за две минуты до окончания основного времени.

Капризов оформил свой шестой хет-трик в карьере. Последний раз он забрасывал три шайбы за матч 4 марта 2024 года в игре с «Сан-Хосе» (4:3). В текущем сезоне в активе Капризова 43 гола и 44 результативные передачи. Тарасенко забросил 22 шайбы и сделал столько же голевых пасов.

«Миннесота» после 77 матчей набрала 100 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Команда уже гарантировала себе участие в плей-офф. «Детройт» с 88 очками в 77 играх располагается на 6-й строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Миннесота» примет «Сиэтл», «Детройт» дома сыграет с «Коламбусом». Встречи пройдут в ночь на 8 апреля по московскому времени.

Узнать больше по теме
Штат Миннесота: где находится, протесты, население, фото и описание
Штат Миннесота — один из ключевых регионов северной части США. Больше всего он известен развитой экономикой десяти тысяч, важной ролью во внутренней политике страны, озерами и сильными морозами. Но в последние годы Миннесота регулярно оказывается в центре внимания из-за общественных процессов и протестных настроений. Ниже — главное об этом штате.
Читать дальше