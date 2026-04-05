Священник Белохвостиков рассказал, как нужно обращаться со старыми иконами

При обнаружении старых икон их, согласно церковной традиции, нужно сжечь, а пепел — закопать в безлюдном месте. Об этом рассказал диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков.
По его словам, найденные иконы также можно завернуть в ткань и захоронить в земле. При этом самым правильным решением священнослужитель назвал передачу таких предметов в храм, где с ними поступят должным образом.
Белохвостиков подчеркнул, что сейчас выбрасывание икон в воду считается устаревшей практикой и не одобряется Русской православной церковью, в том числе из-за возможного вреда экологии. Он добавил, что старые религиозные предметы могут представлять историческую ценность и не всегда подлежат уничтожению, передает «Царьград».
Протоиерей Дмитрий Моисеев рассказал «Вечерней Москве», что старые иконы запрещено выбрасывать в мусор, поскольку по церковным обычаям и традициям такие действия являются неправильным и греховным поступком. Священнослужитель призвал утилизировать их по правилу «либо в речку, либо в печку».