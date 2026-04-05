КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Порывы ветра увеличили очаги возгорания в ТЦ в Калининграде, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра на Московском проспекте в Калининграде. Пожар локализован.
«МЧС подтвердило, что из-за сильных порывов ветра увеличились очаги возгорания. Все необходимые силы и средства задействованы. Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания», — говорится в сообщении Беспрозванных на платформе Max.
Он добавил, что во время ликвидации пожара пострадали два спасателя. Им потребовалась помощь медиков, они были доставлены в больницу, но их уже отпустили домой. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.