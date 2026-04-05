Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено

По Крымскому мосту временно запрещено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил канал «Крымский мост» в мессенджере МАХ, уведомляющий об актуальной ситуации на транспортной артерии.
В сообщении не уточнялось, в связи с чем произошло ограничение движения автомобилей по мосту. Также не указывалось и как долго продлится данный запрет.
Как писал сайт KP.RU, 27 марта движение по Крымскому мосту временно перекрывалось. Движение по путепроводу было ограничено в 5:08 по мск. Подчеркивалось, что всех, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.