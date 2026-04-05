Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протоиерей Фомин предложил ввести дополнительные пасхальные выходные за счет мая

Протоиерей Игорь Фомин предложил сделать выходными дни с среды перед Пасхой до среды после неё, перенеся часть майских праздников.

«Я за то, чтобы со среды перед Пасхой до среды после Пасхи были выходные. С майских праздников перенести на Пасху, оставив, естественно, как великий праздник День Победы», — заявил он.

По словам священнослужителя, введение дополнительных выходных в этот период помогло бы подчеркнуть значимость Пасха для государства и общества.

Он напомнил, что перед праздником проходит Страстная (Великая) неделя — время наиболее строгого поста, посвящённое воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его распятии и смерти. Каждый день этой недели считается особым, а ключевые богослужения проходят в четверг, пятницу и субботу.

В 2026 году Пасху отмечают 12 апреля, а уже с 13 апреля начинается Светлая неделя — период торжеств, когда в храмах ежедневно совершаются богослужения по пасхальному чину.