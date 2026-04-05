В Москве прогнозируют кратковременный дождь в Великую субботу накануне Пасхи

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Кратковременный дождь и до плюс 12 градусов ожидается в Москве 11 апреля — в Великую субботу накануне Пасхи. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.
«В субботу днем ожидается в столице облачная с прояснениями погода, местами на фоне слабого ветра пройдет небольшой кратковременный дождь, а воздух прогреется до плюс 7−12 градусов», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что речь пока идет о предварительном прогнозе. В ночь же на субботу синоптики прогнозируют облачную без осадков погоду с температурой воздуха от минус 3 до плюс 2 градусов.
Великая суббота — день накануне Пасхи Христовой, у православных христиан в этом году он приходится на 11 апреля. В этот день в храмах проходит освящение пасхальной снеди — яиц, куличей, творожных пасх и других продуктов.