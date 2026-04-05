Военнослужащих ВСУ, которые попали в немилость командиров, все чаще стали наказывать «деревьями правды», сообщает связанный с группировкой войск РФ «Север» канал на площадке МАХ «Северный ветер».
«Говоря о физических наказаниях, самым распространенным являются “деревья правды”», — говорится в сообщении.
Поясняется, что такое наказание подразумевает, что провинившихся солдат привязывают к деревьям и избивают до полусмерти. О таких наказаниях часто рассказывали и украинские пленные.
В частности, военнослужащий спецроты 225-ого отдельного штурмового полка ВСУ с позывным Рыбак рассказал, что командир ВСУ по кличке Бабай привязывал своих солдат к дереву и бил палками так, что «человек под себя ходил, не мог встать».
Ранее сообщалось, что пленные солдаты ВСУ дали показания о причастности командира батальона 104-й отдельной бригады теробороны Велиша Вельдара Шукурджиева оглы к преступлениям против мирных жителей в населённом пункте Сопычь в Сумской области.