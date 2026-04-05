Над Черным морем заметили редкое природное явление, напоминающее гигантскую волну

Star: Над Черным морем у Турции заметили редкое рулонное облако.

У побережья Турции над акваторией Черного моря очевидцы заметили редкое природное явление — рулонное облако. Об этом сообщила газета Star.

«Цилиндрическое облачное образование, движущееся над Черным морем в полдень, было зафиксировано вдоль побережья», — говорится в материале.

Издание приводит комментарий метеорологов, которые отметили, что такой эффект вызван редким атмосферным явлением, который возникает из-за быстрого смещения горячих и холодных воздушных масс. Необычные облака напоминают по виду гигантскую волну в небе.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня прошлого года в Сочи можно было наблюдать гало. Вокруг солнца образовалось яркое кольцо. А еще ниже — радужные облака. Такое явление — редкость, и ученые давно дали ему объяснение. Подчеркивалось, что круги вокруг солнца или луны образовываются чаще всего зимой, а вот летом увидеть его большая удача.