Над Черным морем заметили редкое природное явление, напоминающее гигантскую волну

У побережья Турции над акваторией Черного моря очевидцы заметили редкое природное явление — рулонное облако. Об этом сообщила газета Star.
«Цилиндрическое облачное образование, движущееся над Черным морем в полдень, было зафиксировано вдоль побережья», — говорится в материале.
Издание приводит комментарий метеорологов, которые отметили, что такой эффект вызван редким атмосферным явлением, который возникает из-за быстрого смещения горячих и холодных воздушных масс. Необычные облака напоминают по виду гигантскую волну в небе.
Как писал сайт KP.RU, в конце июня прошлого года в Сочи можно было наблюдать гало. Вокруг солнца образовалось яркое кольцо. А еще ниже — радужные облака. Такое явление — редкость, и ученые давно дали ему объяснение. Подчеркивалось, что круги вокруг солнца или луны образовываются чаще всего зимой, а вот летом увидеть его большая удача.