В Перу появилась гигантская скульптура Иисуса Христа из песка

В Перу соорудили гигантскую скультуру распятого Иисуса Христа из песка. Соответствующие кадры появились в Сети.
Как утверждается, скульптуру построили в Перу в провинции Каньете. Судя по кадрам, она расположена на пляже.
Отметим, в Перу есть несколько статуй Иисуса Христа. Одна из самых известных расположена в столице страны Лиме. Ее установили в 2011 году. Высота статуи составляет 37 метров.
Ранее сообщалось, что на границе Ливана и Сирии установили 26-метровую статую Иисуса Христа в качестве послания мира. Она появилась на территории ливанской деревни Аль-Каа.
