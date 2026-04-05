Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Головин забил пятый гол в сезоне чемпионата Франции по футболу

Российский полузащитник «Монако» открыл счет в игре с «Марселем».

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил мяч в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу с «Марселем» (2:1).

Россиянин открыл счет на 59-й минуте. Фоларин Балоган спустя 15 минут увеличил преимущество хозяев. «Марсель» ответил голом Амина Гуири (85-я минута). Головин был заменен на 75-й минуте встречи.

В текущем сезоне чемпионата Франции 29-летний Головин забил 5 голов и сделал столько же результативных передач в 21 матче.

«Монако» и «Марсель» набрали по 49 очков. Монегаски занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Марсель» располагается строчкой выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Парижем», «Марсель» примет «Мец». Встречи пройдут 10 апреля.