В Иране заявили, что весь Ближний Восток «сгорит дотла» из-за действий Штатов

Действия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке «сожгут дотла» весь регион, они обернутся «настоящим адом» для каждой семьи. Об этом в воскресенье, 5 апреля, высказался председатель Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

— Ваши безрассудные действия втягивают США в настоящий ад для каждой семьи. Весь наш регион сгорит дотла, потому что вы выполняете приказы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, — написал он в социальной сети Х, обращаясь к американской администрации.

По его словам, единственное реальное решение — это «уважать права народа Ирана и прекратить опасную игру».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в тот же день заявил, что существуют высокие шансы на достижение мирного соглашения с Ираном ко вторнику, 7 апреля. Он отметил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер ведут интенсивные переговоры с Тегераном, которые «идут хорошо».

Глава США ранее пообещал устроить 7 апреля в Иране «день электростанций» и «день мостов». Он подчеркнул, что Тегеран ожидает «настоящий ад», если правительство страны не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

